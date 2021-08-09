مقتل 12 جنديا وفقدان 7 في هجوم ببوركينا فاسو

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

كشفت مصادر أمنية عن مقتل 12 جنديا وفقدان 7 آخرين في هجوم وقع شمال غرب بوركينا فاسو الأحد .



وقالت المصادر لـ"رويترز" إن الحادث وقع في بلدة توني بمنطقة بوكلي دو موهون قرب الحدود مع مالي.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

والسبت، قالت وزارة الاتصالات إن وحدة عسكرية خاصة قتلت اثنين من الإرهابيين البارزين في المنطقة نفسها.

وتصاعدت الهجمات التي يشنها إرهابيون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل بغرب إفريقيا مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين في السنوات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.