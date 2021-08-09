الرافدين يهدد المتلكئين باجراءات قانونية وينشر قائمة اولية باسماءهم

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المرتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى".

وشدد على ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال اموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين"، مبينا ان الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحة الاسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة لبقية المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الاقساط والاموال المتلكئة".



واشار البيان الى انه "تم نشر قائمة اولية باسماء المالكين"، داعيا اياهم الى "تسديد ما بذمتهم من اموال".

وذكر البيان ان "المصرف مستمر في تقديم انواع الخدمات والتسهيلات اضافة الى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات اضافة الى القروض الاستثمارية وغيرها من الخدمات التي ممكن الاطلاع عليها من خلال زيارة فروع مصرفنا او الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصرف".