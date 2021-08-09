مسؤول أمريكي: "فشلنا" في مكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 في ستة أشهر، حذر مسؤول أمريكي من أن البلاد "تفشل" في مكافحة الجائحة.

وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة، فرانسيس كولنز، في برنامج "ذيس ويك" عبر شبكة "إيه بي سي"، "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه".



وأضاف: "في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحور دلتا من كوفيد-19 إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير.

كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم. كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا "مثقلة" فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

وأدت المخاوف المرتبطة بالمتحور دلتا إلى ارتفاع معدلات التلقيح. ومع ذلك، ما زال الملايين، خصوصا في المناطق المحافظة، مشككين بسلامة اللقاحات.

وقال كولنز: "ما كنا لنصل إلى الوضع القائم (...) لو كنا أكثر فعالية في تلقيح الجميع.. ندفع الآن ثمنا باهظا".

لقاحات جديدة قريبا

وأشار مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفدرالية هذا الشهر، الأمر الذي قال بعض المشككين إنهم يحتاجون إلى سماعه.

وقال فاوتشي لبرنامج "ميت ذي برس"على قناة "إن بي سي"، "آمل أن يحصل ذلك في أغسطس".

ونبه اختصاصي الأمراض المعدية إلى أن الفشل في السيطرة على المتحوّر دلتا من شأنه أن يزيد فرص ظهور متحوّر آخر "قد يكون أكثر إثارة للمشاكل من دلتا".

لكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ليسوا مؤهلين بعد للحصول على اللقاحات، وقال كولينز إن عدد الأطفال المصابين بكوفيد والذين أدخلوا المستشفيات، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق مع 1450 حالة.

وأوضح أنه إذا لم يطلب من الأطفال العائدين إلى صفوفهم وضع الكمامات "فسينتشر هذا الفيروس بشكل أكبر".

وقال "من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفشي الوباء في المدارس، وسيتعين على الأطفال العودة إلى التعلم من بعد، وهو الأمر الوحيد الذي نريد الحؤول دون حدوثه".