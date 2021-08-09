شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 203 ملايين و456 ألفاً و760 حالة.



وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و307 آلاف و488 شخصاً، فيما تعافى 182 مليوناً و773 ألفاً و747 شخصاً، وفق ما أورده موقع "وورلد ميترز" المختص بالإحصاءات.

في السطور التالية مستجدات فيروس كورونا حول العالم وفقا للعين.

سجلت وزارة الصحة المصرية، الأحد، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، مقارنة مع 61 إصابة و4 وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 284706 من ضمنهم 233227 حالة تم شفاؤها، و16575 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالهند، الإثنين، تسجيل 35499 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 31.97 مليون حالة.

ووصل إجمالي الوفيات إلى 428309 بعد تسجيل 447 حالة وفاة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و791949 بعد تسجيل 1183 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91784 بعد تسجيل حالتي وفاة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل 96 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 81 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 39 ارتفاعاً من 30 قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93826 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأعلنت السلطات في مدينة ووهان في وسط الصين الأحد أنّها أنهت فحوصًا لكوفيد-19 على مستوى المدينة شملت أكثر من 11 مليون شخص، إثر تسجيل إصابات محلية بعد أكثر من عام على اكتشاف الفيروس فيها.

تحذير من فشل أمريكي

مع تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 في ستة أشهر، حذّر مدير المعاهد الوطنية للصحة الأحد من أنّ البلاد "تفشل" في مكافحة الوباء.

وقال فرانسيس كولنز عبر شبكة "إيه بي سي": "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه"، مضيفاً "في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

واصل عدد الفرنسيين المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات ارتفاعه، مع إحصاء نحو 8700 مصاب الأحد، في ارتفاع بلغت نسبته 25 في المئة في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا.

تجاوزت إيران عتبة 500 وفاة يوميّة بسبب كوفيد، للمرّة الأولى منذ بدء الجائحة، فيما سجّلت أيضاً عدداً قياسياً من الإصابات، وفق أرقام رسميّة أعلنتها وزارة الصحّة الأحد.

تسعى الجزائر إلى تلقيح ستّين في المئة من سكّان الولايات الكبرى الأكثر تضرّراً من كوفيد-19، حسب بيان للرئاسة بعد انعقاد مجلس الوزراء الأحد.

وجاء في البيان أنّ الرئيس عبد المجيد تبون أمر بـ"تسريع وتيرة التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعيّة، خاصة في الولايات الأكثر تضرّراً".

قالت وزارة الصحة التونسية إنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون تونسي يوم الأحد في إطار حملة عامة للسيطرة على تفشي كوفيد-19 بعد حصول البلاد على أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح من دول غربية وعربية.

وأدى بطء وتيرة التطعيمات وطريقة التصدي للجائحة إلى موجة من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي الذي أقاله الرئيس قيس سعيد قبل أسبوعين ضمن سلسلة من الإجراءات الطارئة.

وبعد خمسة أشهر من بدء عملية التطعيم في تونس تلقى 1.3 مليون تونسي جرعتين.