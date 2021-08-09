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إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالمياً والوفيات تقترب من 4.5 مليون

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات تتجاوز 202.18 مليون عالمياً والوفيات تقترب من 4.5 مليون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 202.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و442921.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                      إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                            614626                           35871730

 

الهند                                           427862                            31934455

 

البرازيل                                     561762                             20108746

 

روسيا                                       331272                               6424884

 

فرنسا                                     112190                                6258953

 

المملكة المتحدة                        130281                                6042252

 

تركيا                                           51976                                5870741

 

الأرجنتين                                 107213                                5002951

 

كولومبيا                                122087                                  4828583

 

إسبانيا                                     82006                                 4588132.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                         عدد الإصابات

 

21 - العراق                          19146                               1704363

 

36 - الأردن                         10105                                775782

 

41 - الإمارات                      1971                                 691554

 

42 - المغرب                        10163                             676683

 

45 - تونس                        20550                              602757

 

46 - لبنان                          7932                             568505

 

47 -                    8320                         532785

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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