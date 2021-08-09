تونس تشكر الإمارات والسعودية والمغرب الجزائر لمساعدتها في مواجهة جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجهت تونس، الإثنين، تحية شكر وإكبار إلى الإمارات والسعودية والمغرب الجزائر لمساعدتها في مواجهة جائحة كورونا.



وقال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات متلفزة: "نوجه تحية شكر وإكبار للإمارات والسعودية والمغرب والجزائر على مساعدتهم لنا في مواجهة جائحة كورونا".

وحول نتائج اليوم المفتوح للتطعيم، قال الحجام إنه تم تطعيم 551 ألف تونسي اليوم وراضون للغاية عن هذه النتيجة.

وأطلقت تونس، الأحد، حملة مكثفة للتطعيم ضد كورونا عبر تنظيم يوم مفتوح للمواطنين الذين توافدوا بشكل لافت على المراكز في أنحاء البلاد.

ومؤخرا، أرسلت دولة الإمارات طائرتي شحن تحملان 47 طنا من ‏الإمدادات الطبية دعما لجهود تونس في التصدي لجائحة كورونا، والحد ‏من تداعياتها، لتؤكد الإمارات دورها الإيجابي نحو الشعب التونسي في ‏أزماته‎.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الإمارات دعما لتونس في مواجهة ‏الجائحة، وإنما أرسلت إليها قبل ذلك في الثالث من نوفمبر ‏‏2020 مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات ‏الطبية وأجهزة التنفس، استفاد منها آلاف العاملين في مجال ‏الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت الإمارات أيضا في 14 من يوليو 2021 إلى تونس طائرة تحمل على متنها 500 ‏ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين ‏البلدين والشعبين الشقيقين.‏‎‎