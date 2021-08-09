شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معدل الواردات المصرية فى 2021 9X أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية خلال شهر مايو الماضى، حيث سجلت 6.45 مليار دولار، بينما كانت 4.76 مليار دولار فى شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 35.4%.

سجلت الواردات المصرية قيمة 6.45 مليار دولار خلال شهر مايو 2021. سجلت الواردات المصرية حوالى 4.76 مليار دولار في شهر مايو عام 2020. بلغت الزيادة في الواردات المصرية في مايو 2021 عن نفس الفترة من العام الماضى قيمة 35.4%. تراجعت الواردات من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة بقيمة 65.1 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 78.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت نسبته 16.8%. تراجع واردات خلاصات الدباغة والصباغة والتي بلغت قيمتها نحو 74.2 مليون دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 59.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020. بلغت الواردات المصرية من محركات ومولدات ومحركات كهربائية قيمة 52.6 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 63.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020. تراجعت واردات ورق الصحف بقيمة 39.4 مليون دولار، مقابل 47.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع بلغت 17.1%. تراجعت واردات أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بقيمة 30.3 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 48.3 مليون دولار في مايو 2020. بلغت قيمة الواردات من أجهزة الاتصالات وسنترالات 27.6 مليون دولار، بينما كانت 29.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع نسبته 5.9%.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الواردات المصرية فى شهر مايو الماضى: