السعودية.. بدء تطبيق شرط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى الخارج

عربي ودولي

ع+ ع-

أكدت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة، اعتبارًا من اليوم، لجميع المواطنين. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من القرار من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا "كوفيد-19" خارج المملكة، والمتعافون من الفيروس شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم به، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.