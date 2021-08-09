اخبار العالم

السعودية.. بدء تطبيق شرط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى الخارج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 08:01
عربي ودولي

ع+ ع-

أكدت وزارة الداخلية بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس للسفر إلى خارج المملكة، اعتبارًا من اليوم، لجميع المواطنين. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من القرار من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا "كوفيد-19" خارج المملكة، والمتعافون من الفيروس شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم به، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

المصدر: وكالات

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا