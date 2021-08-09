"ديكسي فاير" يتمدد ويصبح ثاني أسوأ حريق في تاريخ كاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - استمرّ حريق "ديكسي فاير" الهائل الذي يجتاح شمال كاليفورنيا في التمدّد، ما جعله ثاني أكبر حريق في تاريخ الولاية، على ما أعلنت السلطات الأحد. وفيما واصل الآلاف الفرار من ألسنة اللهب المتصاعدة، كان هناك ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وحتّى تاريخ الأحد، أتى الحريق على 187,562 هكتارًا، وهو يُغطّي حاليًا مساحة أكبر من لوس أنجليس ويُوازي حجمه مساحة جزيرة ماوي في هاواي.

و"ديكسي فاير" أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة، لكنّه واحد من 11 حريقًا كبيرًا في كاليفورنيا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تجاوز حريق "ميندوسينو كومبلكس فاير" الذي اندلع العام 2018، ليُصبح بذلك ثاني أسوأ حريق في تاريخ الولاية، وفق السلطات.

وزار حاكم الولاية غافن نيوسوم مدينة غرينفيل التي بدت متفحّمة السبت، معربًا عن "امتنانه العميق" للفِرق التي تكافح النيران، وقائلاً إنّه يتعيّن على السلطات تخصيص مزيد من الموارد لإدارة الغابات ومنع الحرائق.

لكنّه أضاف أنّ "الجفاف يزداد كثيرًا والطقس أكثر حرًّا ممّا كان عليه في أيّ وقت مضى.. نحتاج إلى الإقرار بشكل مباشر بأنّ هذه الحرائق ناجمة" عن التغيّر المناخي.

وبقي حريق ديكسي الذي تسبّب السبت بإصابة ثلاثة إطفائيّين، مُسَيطرًا عليه بنسبة 21 في المئة، بدون تغيير عن اليوم السابق، وفق ما جاء على موقع "كال فاير".

ويُقدّر جهاز الاطفاء أنّ الحريق الذي اندلع في 13 يوليو لن يتمّ إخماده قبل أسبوعين.

وقدّمت الرياح الضعيفة والرطوبة العالية بعض العون لرجال الإطفاء، لكنّهم يستعدّون لحرارة أعلى من المتوقّع قد تتجاوز 38 درجة مئوية بحلول منتصف الأسبوع.

وفرّ آلاف السكّان من المنطقة ووجد كثر منهم مساكن موقّتة، حتّى إنّهم بقوا في خيام.