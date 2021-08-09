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الصين ترصد ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس يوم الأحد مقابل 96 إصابة قبل يوم.
وذكرت اللجنة في بيان أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 81 إصابة قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 39 ارتفاعاً من 30 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93826 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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