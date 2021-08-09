مواطن تركي ينتقد أردوغان.. ويكشف عن معاناة الأتراك

انتقد مواطن تركي الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب إقدامه على إلقاء عبوات الشاي على الحاضرين خلال تفقد منكوبي الحرائق والسيول.

المواطن التركي قال إن الشعب متضرر وينزف، والحيوانات ماتت، بينما يقوم الرئيس بإلقاء عبوات الشاي على الشعب.

المواطن طالب أردوغان بتوزيع “الخبز وليس الشاي، فالشعب يموت من الجوع”.

وتابع المواطن الغاضب: “لم أر يوما جيدا منذ 15 عاما، لم أذهب إلى عطلة، ولم اشتر حذاء جديد، فالشرفاء يبذلون جها كبيرا دون الوصول لشيء، بينما يتربع غير الشرفاء على القمة”.

أثار الفعل المتكرر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتمثل في إلقائه عبوات الشاي على المواطنين، استفزاز وانتقاد المعارضين، خاصة وأن أردوغان لم يتخلى عن تلك العادة حتى مع المتضررين من السيول وحرائق الغابات.