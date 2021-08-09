المعارضة بتركيا تنتقد تأخر الاستجابة الحكومية لاخماد الحرائق.. وبرلماني تركي يكشف الخسائر

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

قال برلماني تركي معارض إن تكلفة خسائر حرائق الغابات التي تشهدها بلاده منذ 28 يوليو/تموز الماضي، من المحتمل أن تتجاوز 300 مليار ليرة.



جاء ذلك بحسب ما ذكره تشتين عثمان بوداق، نائب ولاية أنطاليا بالبرلمان عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وأشار لوداق إلى أن القيمة المذكورة تتضمن الخسائر التي سيتكبدها قطاع السياحة جراء تداعيات تلك الحرائق على عدد من المدن السياحية.

وأوضح البرلماني التركي أن "مساحة الغابات التي احترقت في الأيام العشرة الماضية تبلغ 10 أضعاف مساحة الغابات التي احترقت طيلة العام الماضي".

وأضاف: "فقدنا آلاف الأفدنة من أراضي الغابات والأراضي الزراعية والماشية والحياة الطبيعية. القيمة الاقتصادية لأشجارنا المحترقة وحدها لا تقل عن 200 مليار ليرة".

وتابع: "بسبب احتراق مناطق الغابات وفقدان السياحة، ستتجاوز تكلفة الخسائر 300 مليار ليرة. ففي عام 2019، بلغ دخل السياحة في مانافغات (جنوبي أنطاليا) وحدها 4.5 مليارات دولار".

وبيّن أن "عدد السياح القادمين إلى هذه المناطق سينخفض. وستتجاوز خسارتنا للدخل في السياحة 100 مليار ليرة. كما تضررت المواشي وتربية النحل".

ولفت إلى أنه "تم حرق 48 ألفًا و300 فدان من الأراضي الزراعية في أنطاليا. واختفت النباتات العطرية تمامًا مثل المريمية والغار والزعتر، من الصعب جداً القيام بتربية الحيوانات والزراعة في هذه المناطق".

على الصعيد نفسه، قال رئيس دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية، فخر الدين ألطون، إن حرائق الغابات في بلاده ما زالت مستمرة.

وأضاف: "بلغ عدد الحرائق حتى الآن 239 حريقًا، في 47 ولاية، وجرى إطفاء 234 منها، بينما لا تزال 5 حرائق مشتعلة، أرسلنا مساعدات بقيمة 79 مليونا و400 ألف ليرة للمواطنين في المناطق المنكوبة".

وأشار ألتون في تغريدة على «تويتر»: «حرائق الغابات تحرق قلوبنا منذ 12 يومًا، مستخدمين كل إمكانيات دولتنا للسيطرة عليها، وشارك ما يقرب من 6000 فرد و16 طائرة و9 طائرات من دون طيار و65 طائرة هليكوبتر و850 سيارة إطفاء».

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق، الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر.