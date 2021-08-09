حاكم نيويورك "المتحرش".. تفاصيل تروى لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريتاني كوميسو، مساعدة حاكم نيويورك أندرو كومو السابقة، أنها ستتحدث لأول مرة علنا في مقابلة تلفزيونية تذاع الإثنين حول تفاصيل اتهامها له بالتحرش.

وقالت كوميسو، في مقطع قصير مصور لمقابلة بثها برنامج "سي بي إس" الأحد إن "ما فعله بي كان جريمة".

وأكدت على أن "الحاكم يجب أن تتم محاسبته"، كونه "انتهك القانون".



وكوميسو هي أول من تقدمت بشكوى جنائية ضد كومو إلى مكتب عمدة مقاطعة ألباني.

وكوميسو هي واحدة من 11 سيدة كانت اتهاماتهن لكومو بالتحرش الجنسي، ضمن تقرير مفصل للمدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس الأسبوع الماضي.

وقالت ليتسيا جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

من ناحية أخرى، دعا ديمقراطيون بدءا من الرئيس جو بايدن إلى نواب محليين، كومو إلى تقديم استقالته.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة القضائية بالجمعية التشريعية للولاية اجتماعا اليوم الإثنين لتحديد الخطوات التالية في تحقيقها لعزل الحاكم.

وينفي كومو بشكل قاطع لمس أي واحدة بشكل غير مناسب، على الرغم من أنه اعتذر عن أفعال، وصفها بأنها تجعل السيدات لا تشعر بالارتياح.