 كمال كيليتشدار أوغلو منتقدا أردوغان: ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على "خلفية تأخر السيطرة على حرائق الغابات المستعرة.



وقال كيليتشدار أوغلو متوجها لأردوغان: "ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة".

وتابع: "أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق"، مشيرا إلى أن "الرئيس التركي في السلطة منذ 19 عاما، فإذا تم شراء طائرة إطفاء واحدة كل عام، سيكون لدى تركيا اليوم 19 طائرة إطفاء".

وأضاف: "تتخذون إجراءات من الصفر كما لو أننا نشهد مثل هذه الحرائق للمرة الأولى..هذا هو أكبر ضعف للحكومة التي تحكم تركيا..لا يوجد تخطيط ولا بعد نظر..تقع حوادث حرائق، وخسائر في الأرواح، وخسائر في الممتلكات، فلماذا لا تتخذ الاحتياطات في الوقت المناسب يا أخي؟ كل صيف يندلع حريق ويحدث في كثير من البلدان".

وكشف زعيم المعارضة في تركيا إلى أنه "كان لدى اتحاد الطيران التركي 19 طائرة و19 طيارا لإخماد الحرائق في عام 2002، وأن 4 من هذه الطائرات تنتظر في إسطنبول، و4 في إزمير، و4 في تشاناكالي، و4 في أدرميت، و3 طائرات تطير باستمرار في الجو، للتدخل الفوري في حالة نشوب حريق".

وأكمل: "في عام 2002 كان لدينا 19 طيارا و19 طائرة إطفاء، فلماذا لا الآن؟ أين ذهبت هذه الطائرات؟"