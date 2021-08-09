حرائق الغابات تشعل الغضب ضد الرئيس التركي بسبب عجزه عن مواجهتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أشعلت حرائق الغابات موجة غضب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانتقدت المعارضة عجزه عن مواجهتها وإعلانه عدم وجود طائرات لهذا الغرض.



وانتقد أوزغور أوزل، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تصريح وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، بأنه "لا توجد لدينا طائرة لإطفاء الحرائق".

وعلى سبيل التهكم والسخرية قال المعارض المذكور: "لو كان لدينا 10 طائرات إطفاء بدلًا من 13 طائرة فاخرة في مرآب الرئاسة لما احترقت غاباتنا".

وأضاف قائلا إن "العقلية التي تشتري الطائرات لحفظ المظهر والسمعة، ولا تشتريها لإطفاء الحرائق، هي نظام القصر.. لتسقط سمعتكم أرضًا".