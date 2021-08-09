شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 125 إصابة جديدة بكورونا بينهم 94 حالة محلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مقابل 96 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 81 إصابة قبل يوم، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 39 ارتفاعا من 30 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 93826 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا، عند 4636.