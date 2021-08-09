اليوم.. محاكمة متهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة متهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 14998 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 426 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم "محمد. ص"، 32 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد نقيب شرطة أمير إبراهيم حماد محمد، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره بدائرة اختصاصه أبصر المتهم مستقلًا سيارة فاستوقفه، وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر بعدم حمله إياها فضبطه وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة وهاتفين محمولين ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه من المتعاطين والسيارة لتسهيل عملية البيع، وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.