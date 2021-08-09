محمد الفلاح - وصول قوات بريطانية لليمن لملاحقة مهاجمي ميرسر ستريت

الإثنين 9 أغسطس 2021

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، الأحد، إن وحدات من القوات الخاصة البريطانية انتقلت إلى اليمن الليلة الماضية لملاحقة من يُعتقد بأنهم نفذوا الهجوم بطائرات مسيّرة على الناقلة "ميرسر ستريت" في بحر العرب في 29 يوليو الماضي والذي أسفر عن مقتل رجل أمن بريطاني، وموظف روماني.



وذكرت الصحيفة أن فريقاً من 40 فرداً وصل السبت إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية حيث "يعتقد أنهم سيستعينون ببعض السكان المحليين ممن يملكون المعرفة بالمنطقة" للمساعدة في ملاحقة عناصر الحوثيين الذين يقفون وراء الهجوم، بحسب الصحيفة.

وأفادت الصحيفة بأن الفريق البريطاني الذي وصل اليمن يضم "وحدة حرب إلكترونية متخصصة".

وقالت الصحيفة أيضاً إن الفريق البريطاني يعمل بالتعاون مع قوة من العمليات الخاصة الأمريكية "موجودة بالفعل في المنطقة".

ووقع الهجوم في 29 يوليو الماضي، وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية عدة والاتحاد الأوروبي إيران بالوقوف وراءه.

يأتي هذا بينما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إن الاتحاد "يدين بأشد العبارات الهجوم غير المشروع على السفينة التجارية ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان أواخر الشهر الماضي.

وأضاف بوريل في بيان نشره موقع مجلس الاتحاد الأوروبي إنه "لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم"، الذي أودى بحياة مواطن روماني وآخر بريطاني.

وأكد أن "جميع الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى مسؤولية إيران" في الهجوم.

وتابع: "هذه الأفعال المتهورة الأحادية الجانب، التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد السلم الدولي، غير مقبولة ويجب أن تتوقف. يجب ضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي".