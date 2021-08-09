شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. توقيع اتفاقية جديدة لحماية الحدود البحرية والإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي (يوبام) في ليبيا " نتالينا تشيا " مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا -إيريني- الأميرال "فابيو أغوستيني" اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وأوضحت البعثة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم، أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا بعثة مدنية مُكلّفة بالإسهام في جهود السلطات الليبية، لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.