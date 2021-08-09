شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أفريقي بشأن زيادة وتيرة العمليات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الهجمات الإرهابية، التي ارتكبتها جماعة بوكو حرام، وجماعات مسلحة أخرى، ضد تشاد والكاميرون وبوركينا ومالي والنيجر، داعياً دول المنطقة لمواصلة الضغط، وتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية للقضاء عليهم.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان أمس، إنه يتابع بمزيد من القلق زيادة وتيرة العمليات الإرهابية الجبانة في الآونة الأخيرة، والتي تستهدف بالأساس السكان المدنيين وقوات الدفاع والأمن، وخلّفت عشرات القتلى والجرحى.

وتابع إنه على الرغم من الهزائم الجسيمة ،التي لحقت بالجماعات الإرهابية إلا أن الإرهاب يطلّ برأسه، لينشر الدماء والرعب في المجتمعات، معربا عن تعاطفه مع الدول التي تواجه حرب مستعرة مع العناصر الارهابية، فيما قدّم تعازيه لأسر الضحايا.