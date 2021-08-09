محمد الفلاح - بعد رفض حوثي.. رئاسة اليمن تؤكد على التعاون مع المبعوث الأممي الجديد

الإثنين 9 أغسطس 2021

قالت الرئاسة اليمنية، الأحد، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد على ضرورة تعاون الحكومة مع المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبيرغ وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام.



ونقلت الرئاسة اليمنية في بيان عن هادي التأكيد خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني على "ضرورة تعاون الحكومة معه وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها والمدعومة محلياً وإقليميا ودوليا".

وذكر البيان أن الرئيس اليمني استعرض خلال الاجتماع "مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية والمعيشية وفرص السلام والمساعي الإقليمية والدولية في هذا الصدد".

وقال البيان إن الرئيس أكد مجددا "رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام ومواقفها الواضحة والصريحة في هذا الصدد وتجاوبها وتفاعلها الدائم مع كل مبادرات السلام الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية وتبعاتها الكارثية على اليمن والمنطقة بصورة عامة".

ووفقا لبيان الرئاسة اليمنية، فإن الاجتماع أكد "على أهمية وضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ليسهم في توحيد الجهود والإمكانات لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والنهوض بالتنمية وتعزيز الموارد وتوحيد أوعيتها لمواجهة الالتزامات الملحة تجاه متطلبات الفرد والمجتمع".

رفض حوثي للحوار

هذا وأعلنت ميليشيا الحوثي، الأحد، رفضها إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن الذي تم الإعلان عن تعيينه مؤخراً ولم يبدأ مهامه، إلا بتنفيذ اشتراطات مسبقة.

وأكد الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، أن "تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئاً".

وأشار في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" إلى أنه "لا جدوى من أي حوار (مع المبعوث الأممي الجديد) قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية"، حسب تعبيره.

واشترط الناطق باسم جماعة الحوثي إعلانا صريحا لوقف ما تسميه جماعته "العدوان" و"رفع الحصار"، حسب زعمه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الجمعة، تعيين السويدي غروندبرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن غريفثس الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ في الأمم المتحدة.

ويُعد غروندبرغ رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ العام 2011، ويتولى مهامه في الوقت الذي يبدو الصراع في البلاد أكثر اشتعالاً مع رفض ميليشيا الحوثي لكل مبادرات الحل السياسي، تنفيذا لأجندات النظام الإيراني، بحسب اتهامات الحكومة اليمنية الشرعية.