شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية في ترهونة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في ليبيا انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان أمس إنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة وبعد العثور على مقبرة جديدة انتشلت فرق الهيئة 10 جثث مجهولة الهوية.

وكانت الهيئة العامة للمفقودين في ليبيا قد انتشلت عشرات الجثت سابقا من مناطق متفرقة في مدينة ترهونة والتي يعود اختفائها إلى فترة الحرب بداية من أبريل 2019.