شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 3 وفيات و555 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأحد تسجيل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 403 ألفا و349 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2369.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان

الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 243 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 751 حالة شفاء من المصابين

بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 392 ألفا و 350 حالة.