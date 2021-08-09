شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس سعيد يقلق الأجانب ويرضي 87 % من الشعب التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إنه بينما أثار قرار الرئيس التونسي بتجميد عمل البرلمان قلق الأجانب، إلا أنه داخل البلاد يحظى بتأييد 87% من المواطنين.

ومضى التقرير يقول: خارج تونس، بدا أن إقالة الرئيس لرئيس الوزراء وإغلاق البرلمان بمثابة انقلاب. لكن في الداخل، لا يزال النشطاء والصحفيون يكافحون لتحديد ما يحدث لبلدهم، وماذا يفعلون حيال ذلك.

ونقل التقرير عن ثامر مكي، رئيس تحرير المنصة الإعلامية المؤثرة «نواة»، قوله: في اليوم التالي لإجراء الرئيس، أجرينا محادثة في غرفة الأخبار حول ما إذا كان انقلابا. وبثت منافذ إخبارية أخرى برامج تناقش سؤال «الانقلاب»، وبدأت مجموعات الناشطين في القلق.

وتابع مكي: لكن بعد ذلك، دعا سعيد شخصيا مجموعات المجتمع المدني القيادية، وأعطى تأكيدات بشأن حريتها في العمل. لا أعرف ما هذا، لكنه ليس انقلابا حقا. لا يمكن للأشخاص خلال الانقلاب مناقشته على التلفزيون.

وأردف مكي: كان النهج الدولي للنظر في الأزمة التونسية كسولا. إن السياق الرئيس للاستيلاء على السلطة كان الوضع المزري في البرلمان. كان تدخل الرئيس محفوفا بالمخاطر، لكننا لم نستطع الاستمرار في البرلمان كما كان. بالنسبة إلى التونسيين، فإن عدم قدرته على احترام القوانين التي أصدرها، مزحة.

ومضى التقرير يقول: إن الادعاءات ضد العديد من المشرعين واسعة الانتشار وقديمة. نشرت «آي واتش»، وهي هيئة مراقبة مكافحة الفساد المحلية، قائمة بأعضاء البرلمان الخاضعين لإجراءات قانونية معلقة، أو الذين تم تأجيل أحكامهم بالسجن بسبب حصانتهم البرلمانية، والتي سحبها سعيد الآن.

وأردف: كان على القائمة زهير مخلوف، الذي التقطت صورة له وهو متورط في فعل فاضح. ونفى مخلوف جميع التهم اللاحقة، قائلا إنه كان يتبول في زجاجة بسبب إصابته بمرض السكري.

وبحسب التقرير، يقول سعيد إنه تصرف بموجب الدستور، الذي يسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية غير محددة في حالة وجود تهديد وشيك.

ونوه بأن تصرف الرئيس جاء بعد احتجاجات عنيفة ضد حركة النهضة الإسلامية.

وتابعت الصحيفة البريطانية: أيدت البوصلة، وهي هيئة مراقبة برلمانية مستقلة، ما قالت إنه حق قانوني للرئيس في تولي سلطاته غير العادية بموجب الدستور، ولكن ليس في تعليق عمل البرلمان.

ولفتت إلى أن جماعات المجتمع المدني الرائدة الأخرى منحت الرئيس دعمها الحذر، قائلة إن أفعاله لا تزال ضمن القانون، لكنه بحاجة ماسة إلى تقديم طريق للخروج من الأزمة.

وأوضحت أنه برغم وجود انتقادات من النشطاء لبعض الإجراءات، فإنهم سيدركون أن المشاعر العامة تصب في مصلحة سعيد، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري بعد أيام فقط من خطوته أنه يحظى بتأييد 87% من المواطنين.

وأردفت: حتى حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، أول من أطلق على التدخل اسم «انقلاب دستوري»، بدا وكأنه يتراجع، ويوم الأربعاء الماضي، اعتبره مرحلة في التحول الديمقراطي.

وتابعت: مع ذلك، تدور التساؤلات حول مدى التزام الرئيس بوعده بتحديد تعليقه للبرلمان لمدة 30 يوما.

وأضافت: لكن في الوقت الحالي، لا يؤخذ الحديث في الخارج حول العودة إلى الديكتاتورية أو فقدان الشهية للديمقراطية على محمل الجد في تونس.

ونقلت عن مكي، قوله: هذا هراء. هذا سهل بالنسبة إلى القراء في الخارج، لكنه صعب على التونسيين.