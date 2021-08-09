شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تحسم مسار ميانمار بين الحرب الأهلية والديمقراطية المخططة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط موقع «آسيا تايمز» الضوء على احتمالات اندلاع حرب أهلية في ميانمار، مشيرا إلى وجود 3 عوامل حاسمة في تحديد المسار الذي ستسير خلاله البلاد في الشهور المقبلة.

وبحسب تقرير «أنتوني ديفيس»، فإن قوات الدفاع الشعبية المنتشرة لديها الروح لكنها ربما لا تملك الوسائل لشن حرب أهلية معادية للجيش.

ومضى يقول: جرت احتجاجات سلمية ومذابح دموية وانهيار اقتصادي ووباء قاتل، لكن بعد 6 أشهر من استيلاء جيش ميانمار على السلطة من حكومة منتخبة، أصبحت هناك حقيقة واحدة واضحة تماما، وهي أنه على الرغم من كل الغضب الشديد والاضطراب الدبلوماسي، فإن المجتمع الدولي لا يهب للإنقاذ.

وأردف يقول: شعب ميانمار بمفرده في مواجهة سجانيه العسكريين يواجه خيارا بسيطا، وهو الانقلاب أو القتال.

وأضاف: تشير حملة التفجيرات والقتل المستهدف والاشتباكات المسلحة التي شنتها «قوات الدفاع الشعبي» أو قوات الدفاع الشعبي المحلية على مستوى البلاد إلى أن العديد من شباب البلاد اتخذوا هذا الاختيار منذ بعض الوقت.

لكن، وبحسب الكاتب، فإن الأمر الأكثر صعوبة في القياس هو إلى أين تتجه حملة المقاومة الشعبية هذه، وما الذي يمكن أن تحققه بشكل واقعي وكيف.

وتابع: بصرف النظر عن المبالغة الإعلامية، فإن ميانمار لم تصل بعد إلى مرحلة الحرب الأهلية.

فوضى عنيفة

ومضى يقول: مع ذلك، فقد انزلقت البلاد إلى حالة من الفوضى العنيفة التي تميزت بانهيار الإدارة المدنية وفراغ في الحكم يتسع يوما بعد يوم. وفي أنحاء كثيرة من قلب البلاد، تحول القمع العسكري إلى غزوات؛ حيث تغزو مجموعات من الجنود قرى بأكملها في بعض الأحيان بهدف القتل والنهب والحرق.

واستطرد: كافحت قوات الدفاع الشعبي للرد، وإن لم يكن ذلك في مواجهات مباشرة. بالتالي فإن أعمال العنف المجهولة والوحشية تضع المدنيين على نحو متزايد في مواجهة المدنيين وتخاطر بالانتشار في تسوية نزاعات شخصية أو جنائية.

وأضاف: قد تتفاقم هذه الفوضى، لكنها لن تدوم على الأرجح. على مدى الأشهر التسعة المقبلة حتى مايو 2022، من شبه المؤكد أن ميانمار ستبدأ في التحول بشكل حاسم على طول أحد مسارين عريضين.

وأردف: يمكن للمرء أن يرى الجيش (تاتماداو) يستغل قوته الحقيقية للغاية، التي تتلخص في التماسك والانضباط والموارد والقدرة على العنف غير المقيد، في إعادة تأكيد سيطرة الحكومة المؤقتة المشكلة حديثًا على وسط ميانمار.

وتابع: عند إعادة فرض تلك السيطرة بسرعات مختلفة في مناطق مختلفة، سيظل الحكم العسكري مكروها على نطاق واسع ويخضع أحيانا لتحدٍّ عنيف.

روسيا والصين

ومضى يقول: لكن مع مرور الوقت، سيوفر الأساس للاستقرار والانتعاش الاقتصادي التدريجي بدعم من روسيا والصين ودول آسيوية أخرى. وعلى هذا الأساس، سوف يطرح تاتماداو إعادة تشكيل مخططه للنظام الانتخابي بما يتماشى مع رؤيته للديمقراطية الخاضعة لرقابة صارمة.

وأضاف: قد يتضمن المسار البديل الانحدار إلى حرب أهلية؛ حيث تحقق المعارضة -المجزأة اليوم- للديكتاتورية العسكرية في مقاطعة «بامار» مستوى من التنظيم والقيادة والتخطيط الإستراتيجي اللازم للحفاظ على المقاومة واستغلال نقاط ضعف تاتماداو مع الحفاظ على التعاطف النشط مع الأقليات العرقية الرئيسة.

وأشار إلى أنه لا توجد حتمية بخصوص أي من المسارين، موضحا أن مستقبل ميانمار لا يزال في متناول اليد.

وتابع: لكن كلا المسارين سيتوقفان على تداخل العوامل، التي يمكن تمييزها بشكل أكبر بالفعل، ما أطلق عليه وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد اسم «مجهول معروف».

ولفت إلى أنه سيكون هناك أيضا بلا شك عدد قليل من الأحداث والشخصيات المجهولة التي لا تزال غير مرئية.

الدفاع الشعبي

ونوه بأن قوات الدفاع الشعبي أكبر أبرز المعروف المجهولين، التي كانت في بداية الانقلاب سيئة التنظيم، لكن مجموعاتها أظهرت في أبريل ومايو الماضيين انتشارا هائلا، حيث أعلنت نحو 125 مجموعة منفصلة في كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية معارضتها لمجلس إدارة الدولة التابع للجيش.

وتابع: كما أعلن البعض، وليس الكل، ولاءهم لإدارة الظل المعارضة التي تمثلها حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، التي تم تشكيلها في منتصف أبريل. وأضاف: على مستوى الأرض، كان تأثير قوات الدفاع الشعبي ملموسا على الرغم من أنه ليس حاسمًا. وفي الأسابيع الأخيرة، تراجع بسبب تأثير جائحة وأمطار الرياح الموسمية. لكن النشاط مستمر وتم الإعلان عن تحالفات قتالية جديدة حيث سعت الجماعات إلى تجميع مواردها.

وأردف: استنادا إلى الخلايا السرية، ركزت قوات الدفاع الشعبي في المناطق الحضرية بشكل شبه كامل على تكتيكين أساسيين، وهما التفجيرات باستخدام أجهزة متفجرة مرتجلة بدائية في الغالب والاغتيالات المستهدفة.

ولفت إلى أن الأهداف كانت ناعمة إلى حد كبير، كمكاتب الأقسام المحلية والمرافق الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى الإداريين المدنيين والمخبرين العسكريين المشتبه بهم وأعضاء حزب الاتحاد للتضامن والتنمية، الوكيل السياسي للجيش.

ونوه بأن قوات الدفاع الشعبي تمكنت من إقامة علاقات مع الجماعات المتمردة العرقية الموجودة مسبقًا مثل جيش استقلال كاشين وجيش كارين للتحرير الوطني وجيش كاريني وغيرهم.

إدارة الظل

وأضاف: الأمر الأقل وضوحًا هو ما إذا كانت إدارة الظل ذات الوجود غير المؤكد على الأرض يمكن أن تؤكد نفسها كهيئة تخطيط مركزية ومسؤول مساعد محتمل لقوات الدفاع الشعبي المحلية التي بدون تنسيق وإستراتيجية تخاطر بالتعرض للسحق الجزئي.

ومضى يقول: أما الجانب الآخر المعروف لكنه مجهول في الوقت نفسه فهو الجيش، الذي وإن كانت رؤيته للمستقبل في الغالب «معروفة»، لكن على الرغم من كل نقاط قوته الواضحة، فإن تاتماداو هو عملاق مترامي الأطراف وغالبًا ما يكون خبيثًا مع نقاط الضعف التي أبرزتها الأزمة الحالية.

وتابع التقرير: على الرغم من التقديرات المتفائلة في التقارير الإعلامية عن وجود جيش دائم قوامه 350 ألف جندي، فإن القوة القتالية الفعالة للتاتماداو هي بلا شك أقل بكثير.

ونوه بأن العنصر الثالث المعروف والمجهول في الوقت نفسه هو الموقف الدولي، موضحا أن مقاومة الانقلاب التي طال أمدها وتداعياتها الحتمية عبر الحدود ستؤثر أيضا في تقويض حسابات الجيران الرئيسين، تايلاند والهند والصين، التي تستند اليوم إلى افتراض أن التاتماداو، كما في الماضي، سوف يسحق المعارضة الشعبية ويسود قريبًا.