شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيا في الضالع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر عسكرية وميدانية أن قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع (جنوب اليمن)، بدأت فجر أمس، عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وشنت هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الانقلابية، وقالت المصادر: إن قوات الجيش الوطني استهدفت بسلاح الدروع مواقع للميليشيات الحوثية غرب الفاخر شمال الضالع.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية تستهدف بضربات مركزة أوكارًا للميليشيات الحوثية بالفاخر، وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وسط استمرار المعارك.

وفي سياق متصل، تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، السبت، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية، في جبهة القعيف بمحافظة الجوف.

ونقل موقع «سبتمبر نت» عن رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر العميد هادي الجعيدي، القول: «إن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان، وأحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها الإرهابية».

ولفت الجعيدي إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للميليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي مأرب تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية بقصف شنته مدفعية الجيش، وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة رحبة جنوب غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات ميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد، منها تدمير طقم قتالي ومصرع جميع من كانوا على متنه.

فيما استهدف طيران دعم الشرعية تجمعات حوثية ونتج عنه سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا.