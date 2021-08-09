السيسي لـ"فريال أشرف": بأحب الكاراتيه ولعبته منذ 1970

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجئ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، اللاعبة فريال أشرف الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، ووالديها، بمداخلة هاتفية.

جاء ذلك خلال استضافتهم في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى بالتلفزيون المصري.



وأكد الرئيس المصري على أن فريال أشرف "رفعت اسم مصر عاليا وكتبت التاريخ لبلادها".

وأضاف: "أبلغ تحياتي للأسرة الكريمة، أدخلتم علينا سعادة وفرحة، وعلى كل الناس، مش على مستوى المصريين، ولكن على مستوى المنطقة العربية كلها".

وتابع: "الكاراتيه من أحلى الألعاب اللي بحبها، وكنت بلعبها منذ عام 1970.. يا فريال شرفتينا ورفعتي راسنا كلنا".



وكشف الرئيس المصري عن أنه سيتم إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والكباري خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

وحققت المصرية فريال أشرف إنجازا خماسيا في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"، بعدما حصدت ميدالية ذهبية في منافسات الكاراتيه.

وفازت فريال عبدالعزيز بنهائي منافسات الكاراتيه لوزن فوق 61 كجم في أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على إرينا زاريتسكا بطلة أذربيجان بنتيجة 2-0، السبت، لتحصد الميدالية الذهبية الأولى لبلادها في الدورة الأولمبية.