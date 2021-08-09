الصمت أو القتل.. مخابرات إيران تطالب صحفيا بوقف نشاطه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف صحفي إيراني معارض، مساء الأحد، عن تعرضه للتهديد بالقتل بسبب أنشطته الإعلامية.

وقال "أرسلان يار أحمدي"، الصحفي ورئيس تحرير موقع منظمة "هينغاو" الحقوقية الكردية، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "مسؤولي المخابرات الإيرانية استجوبوا أفراد عائلتي وهددوا بقتلي".

وأضاف أن والده وشقيقه "تم استدعاؤهم من قبل جهاز مخابرات محافظة كرمانشاه (غرب إيران) واستجوابهم لعدة ساعات، وطالبوني بوقف نشاطي الإعلامي وإلا سوف أواجه القتل".

وأفاد موقع منظمة "هينغاو" الحقوقي بأن مكتب مخابرات كرمانشاه قد طلب من عمران شقيق أرسلان يار أحمدي أن يصطحب معه هاتفه المحمول.

وأوضح أنهم طالبوا "أرسلان يار أحمدي" بأنه يجب عليه الإبلاغ على موقع المنظمة بأن اغتيال موسى باباخاني عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا علاقة له بالحكومة الإيرانية.

والسبت، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني "اغتيال" عضو اللجنة المركزية للحزب موسى باباخاني في فندق بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق.

وكان الحزب قد قال إن باباخاني قد اختطف يوم الخميس الماضي من قبل "القوات الإيرانية" وأنه تم العثور على جثته، التي كانت عليها آثار تعذيب كثيرة، صباح يوم السبت في إحدى غرف فندق غوليا سليماني في مدينة أربيل.

وبحسب الصحفي أرسلان يار أحمدي، "بعد أن أغلقت الهاتف ورفضت الاستماع لقوات الأمن، أجبر الضباط شقيقي ووالدي على كتابة خطاب بعنوان (إتمام النقاش) تعهدوا خلاله بإقناعي عن التخلي عن وظيفتي أو فقدان حياتي".

وقالت "هينغاو"، وهي منظمة لحقوق الإنسان تغطي الانتهاكات في المناطق الكردية، إن "أعضاء آخرين منها في الدول الأوروبية تعرضوا للتهديد في السنوات الأخيرة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حول التهديدات.