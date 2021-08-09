مترجمان أفغانيان: أنقدونا من إعدام طالبان

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"الخليج 365" من لندن: حث اثنان من المترجمين الأفغان السابقين المملكة المتحدة على إنقاذهم مما يرون أنه حكم بالإعدام على يد طالبان لأنهم عملوا مع القوات البريطانية.

ومن مخبئهما، ومن واقع اليأس، قال الأفغانيان اللذين فضلا أن يشار إليهما بالحرفين الأولين من اسميهما " ن N" و"دبليوW" لحماية هويتهما، إنهما تقدمتا بطلب إلى برنامج حكومي للسماح لهما بإعادة التوطين في بريطانيا، لكن تم رفضهما لأنهما طُردا من وظيفتيهما في الترجمة بسبب جرائم قالا إنهما لم يرتكباها.

وقالا في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) البريطانية إنهما يخشيان على حياتهما وعلى أرواح عائلاتهم بينما تكسب طالبان الأرض بعد قرار الولايات المتحدة وحلفائها بسحب قواتهم.

وقال "ن" وهو جالس في منزل في مدينة أفغانية مع أطفاله الثلاثة: "في الأشهر المقبلة، ستقبض عليّ طالبان". ورفع الرجلان ملصقات كتب عليها: "ساعدونا يا حكومة المملكة المتحدة" و "احمي حياتنا يا حكومة المملكة المتحدة".

وقال الرجل البالغ من العمر 35 عاما "سيجدونني في أسرع وقت ممكن ويقتلونني. سيذبحونني ويقطعون رأسي وعائلتي. أرجوكم أنقذوا حياتي، أرجوكم احموني".

اجابة بالبريد

أما دبليوW ، البالغ من العمر 31 عاما وهو أب لأربعة أطفال، فقذ تواصل بشكل منفصل مع (سكاي نيوز) عبر البريد الإلكتروني من مدينة مختلفة لأن إشارة الهاتف المحمول كانت ضعيفة. ولم يكن من الممكن إرسال فريق للتحدث معه شخصيًا بسبب تدهور الوضع الأمني.

وكتب دبليو ردا على قائمة من الأسئلة: "من فضلكم غيروا سياساتكم. لا تتركوا أي شخص يعمل مع القوات البريطانية خلفكم بعد الانسحاب".

وقال "الرجاء توفير الأمان لجميع المترجمين الفوريين. من فضلكم لا تتركونا لطالبان. من فضلكم فكروا في أطفالنا وعائلاتنا. أنا خائف تمامًا على حياتي لأنني فقدت بالفعل أحد أفراد عائلتي. طالبان أقوى من أي وقت آخر ... نشعر بالحزن".

قال دبليو إن طالبان قتلت شقيقه، الذي كان يعمل ممرضًا في مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود الخيرية (أطباء بلا حدود) في عام 2017. وأضاف "أرجوكم نحن بشر ، ولسنا روبوتًا ... أرجوكم انتبهوا".

وقالت قناة (سكاي نيوز) في تقريرها: يبدو أن قلقهم له ما يبرره حيث سيطر مقاتلو طالبان على جزء كبير من عاصمة ولاية قندوز شمال أفغانستان يوم الأحد في مكسب كبير، على الرغم من استمرار القتال مع القوات الحكومية حول مطار المدينة ومناطق أخرى.

كما اجتاح مقاتلو الحركة مبان حكومية في عاصمة المقاطعة الشمالية ساري بول.

طالبان تسيطر

وسيطرت طالبان على أول عاصمة إقليمية لها يوم الجمعة، ويبدو أن أخرى سقطت يوم السبت، والعديد منها مهددة.

تزايد القلق بشأن مصير المترجمين الفوريين الأفغان، حيث كتبت مجموعة من أكثر من 40 من القادة العسكريين السابقين والقادة والدبلوماسيين إلى بوريس جونسون الشهر الماضي للمطالبة بمزيد من الكرم مع خطة الحكومة لإعادة التوطين، والتي تسمى سياسة إعادة التوطين والمساعدة في أفغانستان (ARAP).

وأشار تقرير (سكاي نيوز) لقد تم بالفعل توسيع البرنامج لمساعدة أكثر من 2300 مترجم فوري وموظفين آخرين وعائلاتهم على الانتقال إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك أكثر من 1000 شخص في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

ومع ذلك، فقد تم رفض أي شخص تم فصله من وظيفته بسبب جرائم معينة. وكان تم إقالة حوالي ثلث جميع الموظفين الأفغان في الجيش البريطاني.

وقال الرؤساء العسكريون السابقون إن طالبان لن تميز بين ما إذا كان المترجم قد فقد وظيفته أم لا. إنهم يعتبرون كل من عمل مع القوات البريطانية خائنًا يستحق الموت.

قال الجنرال اللورد ريتشاردز، الذي كان قائد القوات المسلحة في الفترة ما بين 2010 و2013 وخدم في أفغانستان: "إذا أصيب مترجم واحد فقط وعائلته - أو مات وهو الأسوأ - نتيجة لفشلنا في إخراجهم عندما ينبغي لنا ذلك، فإن مسؤولية تلك الحياة ستكون، على ضمير أولئك الذين يتخذون هذه القرارات".

ضرورة التأكد

وأضاف الجنرال: "لذا، من الأفضل أن يكونوا متأكدين تمامًا من سبب رفضهم لهذه الطلبات." وقال اللورد الجنرال ريتشاردز إن السبب الوحيد يجب أن يكون إذا كان الفرد يشكل خطرًا أمنيًا.

وقال ن، الذي كان عمل مع القوات البريطانية في جنوب أفغانستان بين أواخر عام 2010 وأوائل عام 2012 ، إنه متهم بتدخين المخدرات وسرقة المعدات المستخدمة في الدوريات الراجلة، مثل النظارات الواقية ومنصات الركبة - وهي جرائم نفى بشدة ارتكابها.

وبالنسبة لدبليو ـ W، الذي كان مترجماً فورياً في ولاية هلمند، بين عامي 2009 و 2014، قال إنه هو الآخر اتُهم خطأً بتدخين الماريجوانا.

ولم يتمكن أي من الرجلين من استئناف قرار عزلهما. تم تعيين W لاحقًا من قبل مقاول واستمر في العمل كمترجم فوري مع الجيش حتى عام 2014.

رفض متكرر

ومع ذلك ، تم رفض طلبات كلا الرجلين للانتقال إلى المملكة المتحدة مرارًا وتكرارًا. ووصف ن N كيف شعر عندما تم رفض طلبه الأخير للمساعدة: "لقد حدث لي شعور سيء. يمكنني أن أخبرك في الواقع أنني لا أستطيع التحكم في نفسي في ذلك الوقت."

وقال: "يجب أن أتلقى نفس المساعدة من المملكة المتحدة لإنقاذي أنا وعائلتي. إذا لم يحدث هذا ... رسالتي واضحة أن العار والعار سيكونان مباشرة على عاتق حكومة المملكة المتحدة والأمة البريطانية."

وإلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن نقيم بعناية كل طلب لإعادة التوطين وفقًا لمعايير خطة إعادة التوطين المختصرة. أولئك الذين تم فصلهم بسبب جرائم خطيرة، بما في ذلك تلك التي تشكل جريمة في المملكة المتحدة أو هددت سلامة وأمن القوات البريطانية، سيستمر استبعادها".

