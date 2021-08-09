تبون: واثقون من نجاح الوساطة الجزائرية في ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة لقيت تجاوبا كبيرا من كل الأطراف المعنية، مبديا ثقته في نجاحها.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الأحد: "المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة هي جزائرية خالصة لم تمليها علينا أية جهة. تكلمت مع رئيسة إثيوبيا ورئيس وزرائها قبل زيارة وزير خارجيتنا إلى هذا البلد. أؤكد أننا وقفنا على ردود فعل إيجابية من الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر".

وأضاف "مجلس الأمن لم يفصل في القضية وأعادها إلى الاتحاد الأفريقي. نحن واثقون من نجاح الوساطة الجزائرية، لا بد من تحكيم العقل والمنطق حتى تنعم أفريقيا بالاستقرار وتعود للمحافل الدولية".

وأكد تبون أن "الوساطة الجزائرية في ملف سد النهضة لن تتوقف إلى أن تحل"، مشيرا "ليس لدينا في القضية لا ناقة ولا جمل إلا المسعى في تقريب وجهات النظر".

وعن تصريحات الملك المغربي الأخيرة حول رغبة المغرب في إعادة فتح الحدود مع الجزائر، قال تبون "هناك دبلوماسي مغربي صرح تصريحات خطيرة جدا مؤخرا ما جعلنا نسحب سفيرنا في الرباط وطلبنا تفسيرات ولم نتلق ردا، لذلك لن أعلق أكثر "، وأضاف "قضية الصحراء الغربية هي بين يدي الأمم المتحدة وما نحن إلا مراقبون ولسنا طرفا، ومستعدون لاحتضان لقاء بين جبهة البوليساريو والمغرب للوصول لحل القضية".

وعن الأحداث في تونس قال الرئيس الجزائري" لا يمكن أن نتدخل في الشأن الداخلي بتونس، ولن نرضى أن يضغط أي طرف على الشقيقة تونس مهما كان"، مضيفا " لن أبوح بما قاله لي قيس سعيد، هو بلغني بتفاصيل تبقى بيني وبينه ولا يحق لأحد التعليق أو التدخل فيها".

وعن الملف الليبي، قال تبون "الجزائر هو البلد الوحيد الذي لا يملك أية أطماع في ليبيا " مضيفًا "نحن متفائلون ولكننا متخوفون من عدم ملائمة الظروف والتوقيت بإجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية السنة الجارية".

وعن إعلان فرنسا لقرب انسحابها من منطقة الساحل قال تبون "لفرنسا سياستها ونحن لدينا سياستنا ولسنا تابعين لأحد ونحن في اتصال يومي مع كل الدول في سبيل محاربة الإرهاب، الجزائر مع الأشقاء الماليين ونحن متيقنون أن الحل يجب أن يكون من الداخل المالي بين الأشقاء".