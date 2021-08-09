برلماني: حق "طفل أطفيح" لن يضيع... والواقعة رسالة لضرورة ردع فوضى الـ"توك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة بشأن تداعيات فوضى الـ"توك توك" في الشارع المصري بشكل عام، ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بشكل خاص، وهو أمر يحتاج لخطة حكومية لمواجهة فوضي التوكتوك ووضع أطر منظمة لوجوده من الأساس في الشارع المصري.

جاء ذلك تعقيبًا على ما شهدته مدينة أطفيح خلال الساعات الماضية، حيث مقتل أحد الأطفال الذين يعملون سائق "توك توك" للإنفاق علي أسرته، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تواصل الليل بالنهار من أجل الوصول للجناة، ومعاقبتهم وفق القانون، وحقه لن يضيع، متقدمًا بخالص التعازي لأسرة الطفل، مؤكدًا أن هذا الحادث يفرض علي الحكومة أن تتحرك فعليًا لتنظيم وضع الـ"توك توك" في مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الـ"توك توك" أصبح جزء من الشارع المصري ويتم استخدامها بكافة المناطق والشوارع، ومن ثم أصبحت الحكومة ملزمة لتنظيم حركته ووضع ضوابط لمن يعمل عليهم، خاصة أنه بحكم الواقع لن يتسطيع الأجهزة المعنية أن تمنع وجودهم من الأساس، وهو الأمر الذي يمثل تحدي كبير أمام حكومة المهندس مصطفي مدبولي من أجل المواجهة بحسم وصرامة لهذا الملف الشائك الذي يفرض العديد من التداعيات السلبية علي المجتمع ويصل الأمر من خلالها لإزهاق أرواح المواطين في بعض الأحيان.

​