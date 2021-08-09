فرنسا / مظاهرات في أكثر من 150 مدينة إحتجاجًا على الإجراءات الصحيّة التي فرضتها السلطات

اسماعيل عبد الحي - أفادت إذاعة "France Info" بأن أكثر من 150 مدينة فرنسية تشهد اليوم، السبت 7 أوت 2021، مظاهرات في إطار اليوم الوطني للإحتجاج على الإجراءات الصحية الجديدة التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا.

وأثار مشروع القانون القاضي بالتلقيح الإلزامي لعمال المستشفيات وتوسيع نطاق إستخدام الشهادات الصحية الذي صادق عليه برلمان البلاد في 5 أوت الجاري، إستياء في المجتمع الفرنسي.

ووفقا للقانون الجديد لن تكون من الممكن زيارة المطاعم والمراكز التجارية الكبيرة والحفلات الموسيقية والمسارح، دون إبراز الشهادات الصحية.

وستصبح مظاهرات اليوم إحتجاجا جماهيريا رابعا على تشديد الإجراءات الصحية في فرنسا في الصيف الجاري.

وشارك في المظاهرات التي جرت في البلاد في 31 جويلية الماضي 204 آلاف شخص. وترى هيئة المخابرات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في مظاهرات اليوم قد يتراوح بين 150 و200 ألف شخص.

وأشار خبراء وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن نحو 10% من المشاركين في هذه المظاهرات ينتمون إلى مجموعة "السترات الصفراء"، ومعظم المشاركين فيها هم من المواطنين العاديين ورجال الأعمال الذين يشكل نظام الشهادات الصحية المشدد حواجز عديدة أمام أعمالهم التجارية وحياتهم اليومية.

ويبدأ سريان مفعول الإجراءات الصحية الجديدة الاثنين القادم.

وأكدت السلطات أنه في المرحلة الأولية سيتم تطبيق العقوبات على إنتهاك هذه الإجراءات بالحد الأدنى.