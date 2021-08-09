فرار الآلاف من جزيرة «إيفيا» اليونانية جراء الحرائق

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (وكالات)

كافح مئات من عناصر الإطفاء أمس، للسيطرة على حرائق في جزيرة «إيفيا» اليونانية أتت على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر ودمّرت منازل وأجبرت السياح والسكان على الفرار.

كما استعرت النيران في منطقة بيلوبونيز في جنوب غرب البلاد، لكن تراجعت حدة الحرائق المشتعلة في ضاحية شمال أثينا.

وتحوّلت الطبيعة العذراء وغابات الصنوبر الكثيفة في إيفيا التي جعلتها وجهة للسياح إلى كابوس لعناصر الإطفاء. وحوّلت الحرائق في ثاني أكبر جزيرة يونانية تقع شرق العاصمة آلاف الهكتارات إلى رماد ودمّرت منازل.

وتم إجلاء الآلاف فيما هرب مئات السكان والسياح على متن عبّارات.

وواصلت السلطات إجلاء سكان إيفيا حيث أعلن حرس الحدود اليوناني أنه تم إجلاء 349 شخصاً من الجزيرة في وقت مبكر أمس.

وشارك نحو 260 عنصر إطفاء يونانياً مزودين بـ66 مركبة في مكافحة حرائق إيفيا، بمساعدة 200 عنصر آخر من أوكرانيا ورومانيا مع 23 مركبة و7 طائرات.

وقال مسؤول في جهاز الإطفاء: إن الحرارة الناجمة عن الحرائق في إيفيا وغيرها شديدة لدرجة أن المياه من الخراطيم والطائرات تتبخر قبل وصولها إلى النيران. والتهمت ألسنة اللهب منازل في قرى إلينيكا وفازيليكا وبساروبولي.

وانتقد مسؤولون محليون جهود مكافحة الحرائق التي اندلعت في الجزيرة في الثالث من أغسطس.

وقال رئيس بلدية مانتودي في إيفيا جيورجوس تسابورنيوتيس «لم يعد لديّ صوت لطلب مزيد من الطائرات، لا يمكنني تحمّل هذا الوضع». وأضاف أنه كان من الممكن إنقاذ العديد من القرى نظراً إلى بقاء شبان فيها رغم أوامر الإخلاء إذ تمكنوا من إبعاد الحرائق عن منازلهم.

بدوره، صرّح يانيس سليميس من قرية غوفيس في شمال إيفيا حيث طلب من السكان المغادرة «نحن في يدي الله، الدولة غائبة، إذا غادر السكان فستحترق القرية حتماً».