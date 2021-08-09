ليبيا: مطالبات بالكشف عن مصير مسؤول حكومي مختطف في طرابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

نظم موظفو ديوان مجلس الوزراء التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في مدينة بنغازي، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير رئيس الديوان رضا الفريطيس الذي تم اختطافه بواسطة مجموعة مجهولة داخل العاصمة الليبية طرابلس، وذلك عقب خروجه من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري.

وأعرب الموظفون في بيان لهم استنكارهم لحادثة الاختطاف التي تتنافى مع الأنظمة والقوانين والأعراف كافة، ومن شأنها إجهاض جهود إرساء الأمن والاستقرار وبناء دولة الديمقراطية والحريات التي تصان فيها حقوق الانسان، مؤكدين على أن الحادثة تخالف تماماً كل الشعارات التي رفعتها حكومة الوحدة الوطنية، وطالبوا وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها بممارسة مهامها وواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وسرعة البحث عن المسؤول المختطف من دون أي تهاون أو تقاعس قد يعرض حياته للخطر.