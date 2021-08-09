الخرطوم تجري مشاورات حول تطورات الأزمة في جنوب السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي رئيسة المجلس الوزاري لـ«الإيقاد»، أمس، اتصالات هاتفية مع نظرائها وزراء خارجية دول «الإيقاد» تناولت تطورات الأزمة بين فصائل الحركة الشعبية في المعارضة بجمهورية جنوب السودان.

وبينت وزيرة الخارجية السودانية خطورة التطورات خاصة بعد اندلاع اشتباكات عسكرية بين هذه الفصائل، وضرورة احتوائها بصورة فورية.

وأكدت الوزيرة توافق الوزراء على ضرورة التحرك العاجل مع كافة أصحاب المصلحة للوقف الفوري لإطلاق النار، والتمهيد لحل سلمي للخلافات عن طريق الحوار، مشددين على محورية اتفاقية السلام المنشطة لاستدامة السلام في جمهورية جنوب السودان وضرورة التزام كافة الأطراف بها وتسريع تنفيذ البنود التي لم تنفذ، كما اتفقوا على تكثيف المشاورات بينهم حول تطورات الأوضاع وعقد اجتماع افتراضي طارئ للمجلس الوزاري لـ«الإيقاد».