استهداف ثلاثة أرتال للتحالف الدولي جنوبي العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

تعرضت ثلاثة أرتال تابعة لقوات التحالف الدولي إلى الاستهداف في جنوب العراق، فيما توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى بعد استهدافه بعبوة ناسفة، جاءت هذه التطورات فيما استهدف مسلحون الناشط العراقي قاسم بهلول التميمي بإطلاق نار وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة ذي قار بجنوب البلاد.

وأضاف المصدر، أن عبوة أخرى انفجرت على رتل آخر في مدينة «الحلة» التابعة لمحافظة بابل، بجنوب العراق. وتابع، أن الاستهدف الثالث كان في منطقة «اليوسفية» الواقعة جنوبي العاصمة بغداد.

وأشار المصدر، إلى أن التفجيرات لم تتسبب بأي خسائر بشرية، واقتصرت الخسائر على احتراق بعض المواد المحملة في الشاحنات.

إلى ذلك، توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى بعد استهدافه بعبوة ناسفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس.

وأعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيان، استهداف عبوة ناسفة البرج المرقم 23 نوع «XYB»، مما أدى إلى سقوطه وتقطع الأسلاك في منطقة «السلامية». وأكدت الشركة أن العمل التخريبي تسبب في ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى. وذكرت الشركة أنها بدأت العمل على إعادة تشييد البرج الساقط، وتصليح الأضرار بأسرع وقت.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد أصيب التميمي، الناشط في تظاهرات محافظة واسط، بجروح خطيرة إثر محاولة الاغتيال.