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إيران تسجّل عدداً قياسياً في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد- 19»

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ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

تجاوزت إيران عتبة 500 وفاة يومية بسبب فيروس ، للمرة الأولى، منذ بدء الوباء، فيما سجّلت أيضاً عدداً قياسياً من الإصابات، وفق أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة أمس.
وواصلت بذلك إيران، أكثر الدول تأثراً بالجائحة في منطقة الشرق الأوسط، تسجيل نسق تصاعدي على صعيد التفشي الوبائي منذ أواخر يونيو، تعزوه السلطات إلى موجة خامسة تعود بشكل أساسي إلى المتحورة دلتا شديدة العدوى.
وأفادت وزارة الصحة عن وفاة 542 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتسجيل 36619 إصابة.
وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94015 من أصل أربعة ملايين و158 ألفاً و729 إصابة سجلتها رسمياً  منذ ظهور المرض للمرة الأولى في البلاد في فبراير 2020.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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