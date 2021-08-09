مليشيا الحوثي ترفض الحوار مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:20 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 11:43 مساءً

تستمر مليشيا الحوثي في وضع المعوقات أمام أي دفع لعملية السلام في اليمن، حيث أعلنت اليوم رفضها إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن الذي تم الإعلان عن تعيينه مؤخراً ولم يبدأ مهامه، إلا بتنفيذ اشتراطات مسبقة.

وأكد الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، أن “تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئاً”.

وأشار في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” إلى أنه “لا جدوى من أي حوار (مع المبعوث الأممي الجديد) قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية”، حسب تعبيره.

واشترط الناطق باسم جماعة الحوثي إعلانا صريحا لوقف ما تسميه جماعته “العدوان” و”رفع الحصار”، حسب زعمه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الجمعة، تعيين السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن غريفث الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ في الأمم المتحدة.

ويُعد غروندبرغ رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ العام 2011، ويتولى مهامه في الوقت الذي يبدو الصراع في البلاد أكثر اشتعالاً مع رفض مليشيا الحوثي لكل مبادرات الحل السياسي، تنفيذا لأجندات النظام الإيراني، بحسب اتهامات الحكومة اليمنية الشرعية.