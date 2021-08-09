شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم نصف مليون تونسي ضد كورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى أكثر من نصف مليون تونسي أمس الأحد اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حملة استثنائية لتسريع حملة التطعيم في صفوف السكان.

وهذه أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء حملة التطعيم منتصف مارس.

وخصصت السلطات أكثر من 330 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد ظلت مفتوحة من السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وشهدت إقبالا مكثفا من ساعات الصباح الأولى رغم الحر الشديد. واستمر التطعيم في عدد من المراكز الى ما بعد السابعة مساء.

وقال التلفزيون العمومي إن عدد من تلقوا اللقاح حتى الساعة الثامنة و35 دقيقة مساء تجاوز نصف مليون.