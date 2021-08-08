خلال يوم واحد.. ألمانيا تسجل 3127 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح المعهد اليوم أن المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 22.6، فيما كان يبلغ أمس 21.2.

وكان هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، قبل شهر تقريبا وبلغ آنذاك 4.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في أـلمانيا سجلت إجمالي 3127 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن أربع حالات وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 2097 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن حالة وفاة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي. ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ثلاثة ملايين و790 ألفا و766 حالة إصابة، ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و665 ألفا و400 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته 91 ألفا و782 شخصا.