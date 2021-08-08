شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 13 ألف إصابة و399 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد، تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليونا و165672 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563151. وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.