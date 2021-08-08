شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع رجلي شرطة جرّاء انفجار بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي اثنان من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهما وأصيب اثنا عشر آخرون بينهم ثمانية شرطيين بجروح متفاوتة جراء تفجير استهدف اليوم سيارة للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية، جرى تفجيرها بالتحكم عن بُعد في أثناء مرور سيارة للشرطة أمام فندق وسط مدينة كويتا.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى تحطم زجاج المباني القريبة، وحدوث خسائر في الممتلكات، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.

من جهة أخرى أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال خان التفجير، وعدّه عملاً إرهابياً جبانا، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم.

كما أدان وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد التفجير، وأمر وكالات الأمن الفيدرالية في بلوشستان بإجراء تحقيق فوري لمعرفة العناصر التي تقف خلف تنفيذه.