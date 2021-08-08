مرصد يمني يكشف آخر إحصائية لضحايا ألغام الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية زراعة الألغام المتنوعة في جغرافيا اليمن مخلفة قوائم من الضحايا الذين يسقطون يوميا بين قتيل وجريح ومعاق.

ووثق المرصد اليمني للألغام في أحدث إحصائية له سقوط 101 ضحية بسبب "الألغام‬" التي زرعتها مليشيات الحوثي وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في عدد من محافظات البلاد خلال النصف الأول من 2021.



وأورد المرصد في تقرير نصف سنوي أن الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي أودت بحياة 44 مدنيا، بينهم 11 طفلا و7 نساء وخبير في نزع الألغام، فضلا عن إصابة 57 مدنيا آخرين، بينهم 17 طفلا و4 نساء وعامل في نزع الألغام.





وذكر المرصد اليمني أن معظم الضحايا سقطوا في مناطق الساحل الغربي بمحافظة الحديدة ومديريات تعز الساحلية وفي مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شرقي اليمن .

وأشار تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في مدينة الحديدة إلى مقتل 348 يمنياً بألغام المليشيات الحوثية خلال عام 2020 .

ولم تستثن المليشيات حتى الحيوانات التي باتت ألغام المليشيات الحوثية تحصدها في مناطق يمنية عديدة حسب إحصاءات وأرقام وثقتها منظمات حقوقية

ورصد تقرير المرصد اليمني للألغام نفوق 110 رأسا من الماشية (أغنام -أبقار- جِمال) وتعرض 19 سيارة ودراجة نارية للتدمير أو الضرر.





وتعمل وحدات هندسية متعددة تتبع الحكومة اليمنية والتحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة لتطهير المناطق المحررة من الألغام وبقايا الذخائر المتفجرة ويعد مشروع مسام الذي يموله مركز الملك سلمان أحد الفاعلين في نزع الألغام لنشاطه في عدد من المحافظات.

وتشير إحصائيات مشروع مسام السعودي لنزع الألغام الحوثية في اليمن إلى أن المركز قام خلال ‏الفترة من يونيو 2018 - يوليو 2021 بنزع 3991 لغما مضادا للأفراد، و84839 لغما مضادا للدبابات.

كما نزع المركز 170126 ذخيرة غير منفجرة، و6081 عبوة ناسفة وتطهير 24.938.592 مترا مربعا كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.‎