شكرا لقرائتكم خبر 30 قتيلا في اشتباكات دموية بجنوب السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال متحدث عسكري باسم نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار إن معارك بين الفصائل المتناحرة في الحركة التي يتزعمها مشار أسفرت عن مقتل 30 عسكريا على الأقل وإصابة 13 آخرين.

ومنذ بداية عام 2020، تقود جنوب السودان حكومة انتقالية هشة برئاسة الرئيس سيلفا كير وزعيم المتمردين السابق رياك مشار، اللذين قادا في السابق فصائل متناحرة خاضت حربا أهلية استمرت لسنوات.

وتقع بصورة متكررة اشتباكات في الدولة الغنية بالنفط بين الحزب الحاكم و»الحركة الشعبية لتحرير السودان- في المعارضة» بزعامة مشار، وكذلك بين فصائل داخل الحركات نفسها.

واندلعت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم مشار بقيادة الجنرال سيمون جاتويش دوال أنهم لم يعودوا يعترفون بمشار كزعيم للحركة، كما أعلن دوال نفسه رئيسا موقتا للحركة.

وأعربت الخارجية السودانية أمس عن قلقها العميق حيال هذه الاشتباكات، التي وقعت قرب حدودها، وأكدت أن «هذه الأحداث المؤسفة لا تصب في مصلحة السلام، وإنما تزيد الأوضاع تعقيدا وبالتالي تزداد معاناة مواطني جنوب السودان الذين يتوقون لتحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء بلادهم».