حملة فلسطينية تتصدى للاعتقال الإداري الإسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية أمس حملة للمطالبة بإنهاء ملف الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. وجرى إطلاق الحملة خلال اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وآخر بالتزامن أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة. ورفع المشاركون في الاعتصامين لافتات مكتوبة تطالب بإنهاء الاعتقال الإداري باعتباره «يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، إلى جانب الأعلام الفلسطينية وصور لأسرى فلسطينيين.

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