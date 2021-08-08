آلاف التونسيين يقبلون على تطعيم كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اصطف الآلاف من التونسيين ممن هم في سن فوق الأربعين عاما في طوابير طويلة منذ ساعات الصباح الأولى أمس أمام مراكز التطعيم لتلقي الجرعات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في حملة استثنائية واسعة النطاق للحد من تفشي الوباء في البلاد. ومع توفر مخزون بملايين الجرعات القادمة من الهبات الدولية تسعى تونس إلى تدارك تعثر حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي عبر تنظيم يوم مفتوح للمواطنين. وصنفت تونس كأكثر بلد متضرر من الوباء في أفريقيا.

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