الحوثي يفجر مدرسة الوعي بالحديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مدرسة ابتدائية في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأكد مكتب التربية بحيس الحديدة أن الميليشيات الحوثية فجرت مدرسة الوعي للذكور والإناث في قرية الرباط، التابعة لمدينة حيس باستخدام الديناميت، وأشار إلى أن الحوثيين فخخوا كل المدارس في أطراف المديرية الواقعة على مقربة من خطوط النار.

وعلى مدى ست سنوات عمدت ميليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدارس في مديريات المحافظة سيما التي شهدت مواجهات بين عناصرها والقوات المشتركة بالمحافظة، وأعربت منظمة رايتس الحقوقية عن إدانتها لتفجير الحوثيين للمدرسة.

يذكر أن الحوثيين حرموا طلاب مديرية حيس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من تلقي التعليم بعد استيلائهم على المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وتفخيخ بعضها ونسف أخرى، وأكدت مصادر محلية لجوء الميليشيات إلى تفجير المدرسة ضمن سياستها في هدم المنشآت التعليمية.

يشار إلى أن هذه ثاني مدرسة يفجرها الحوثيون منذ سبتمبر 2020 عندما فجروا مدرسة الكفاح الواقعة شمال غرب حيس. وفي السياق نفذت الميليشيات الحوثية حملة تهجير قسري للسكان من منازلهم في أطراف مديرية حيس جنوب الحديدة، وقامت بتهجير المواطنين من مساكنهم في القرى الواقعة شرق وادي عرفان، واتخذت منها سكنا لعناصرها ومقرات لإدارة أعمالها الإرهابية ضد المدنيين في البلدات المجاورة. وتزامنت الحملة الحوثية، مع استهداف الجماعة، الطرقات العامة ومنازل المواطنين في منطقة بيت مغاري غرب حيس، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأثارت الهلع في صفوف المدنيين.

ميدانيا، أكد مصدر ميداني مصرع العشرات من الحوثيين خلال الساعات الماضية وتدمير آليات عسكرية تابعة، في قصف مدفعي وغارات استهدفت تحركات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، جنوب المحافظة.

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