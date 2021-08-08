شكرا لقرائتكم اليمن: توثيق 101 من ضحايا ألغام الحوثي في 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المرصد اليمني للألغام، اليوم الأحد، عن توثيق 101 ضحية بسبب ⁧‫الألغام‬⁩ التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحرب في عدد من المحافظات اليمنية خلال النصف الأول من العام الجاري.

‏وأكد المرصد وهو مستقل معني بتوثيق ضحايا الألغام، سقوط 44 قتيلا مدنيا بينهم 11 طفلا و7 نساء وخبير في نزع الألغام.

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‏كما جرح 57 مدنيا آخرين بينهم 17 طفلا و4 نساء وعامل في نزع الألغام.

وحسب تقرير جديد للمرصد، فقد نفق 110 من الماشية، وتضررت 19 سيارة ودراجة نارية للتدمير أو الضرر.

وأشار إلى أن معظم هؤلاء الضحايا والخسائر، كانت في المديريات الساحلية جنوب محافظة ⁧‫الحديدة‬⁩، وغربي محافظة ⁧‫تعز‬⁩، وفي مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.