أحمد موسي عن شهادة محمد حسان: «شرح الإخوان بالمعني الحرفي وسعيهم للحكم وباع الكل وفضح التنظيمات الإرهابية »

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسي، إن الشيخ محمد حسان أجاب عن كل أسئلة هيئة المحكمة خلال شهادته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش امبابة".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "الشيخ محمد حسان شرح الإخوان بالمعني الحرفي وباع الكل وفضح الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية".

وأضاف موسي:" الشيخ حسان مفوه لانه خريج إعلام وله مريدين بالملايين، مردفا: "هو زميل مهنة ولكنه إنتقل لطريق الدعوة".

وأردف:" الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تبحث عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم"، لافتا إلي أنه أعترف اليوم أن الإرهابي سيد قطب هو اساس أفكار الإرهابيين

وأوضح موسي:" جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مسالمة في أي مرحلة من تأسيسها وإرتكبت إغتيالات".

وأردف:" الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كان يبحثون عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم، لافتا إلي أنه أعترف اليوم أن الإرهابي سيد قطب هو اساس أفكار الإرهابيين.

وأوضح موسي:" جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مسالمة في أي مرحلة من تأسيسها وإرتكبت إغتيالات".

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الشيخ محمد حسان أجاب عن كل أسئلة هيئة المحكمة خلال شهادته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش امبابة".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "الشيخ محمد حسان شرح الإخوان بالمعني الحرفي وباع الكل وفضح الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية"

وأضاف موسي:" الشيخ حسان مفوه لانه خريج إعلام وله مريدين بالملايين، مردفا: "هو زميل مهنة ولكنه إنتقل لطريق الدعوة".

وأردف:" الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تبحث عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم"، لافتا إلي أنه أعترف اليوم أن الإرهابي سيد قطب هو اساس أفكار الإرهابيين.

وأوضح موسي:" جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مسالمة في أي مرحلة من تأسيسها وإرتكبت إغتيالات".