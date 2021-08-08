شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التدريب والتطوير بالتنسيقية تبدأ أولى جولاتها التدريبية للأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنه التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً تدريبياً شاملاً للأعضاء الجدد، حيث تتكامل فيه المهارات السياسية، والبحثية، والإدارية والشخصية لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين، ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عالٍ ومتبعين أحدث الوسائل العلمية.

وقسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأعضاء المستهدفين بالتدريب إلى ثلاث مجموعات لحضور البرنامج المكثف لما يقرب الثلاثة أشهر.

وركزت اللجنة في الأسبوع الأول على محور المهارات السياسية، حيث قامت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، بالتعريف بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيما أعطى النائب بلال حبش نائب محافط بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، تدريبا عن "قانون مباشرة الحقوق السياسية"، تلاه النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، بتدريب مكثف وورشة عمل عن "الدساتير"، ثم استكمل النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، اليوم الثاني بتدريب بعنوان "الدولة المصرية ونظام الحكم في الدولة المصرية"، ثم بدأ النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، اليوم الثالث بتدريب عن "العلاقات الخارجية"، فيما اختتم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب المحور السياسي بتدريب بعنوان "تاريخ الأحزاب السياسية المصرية".

وتتوجه لجنة التدريب والتطوير إلى الزملاء في لجنة التنظيم بالتنسيقية بالشكر والعرفان على دورهم الفعال في تنظيم العملية التدريبية.